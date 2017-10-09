Renault стал лидером украинского авторынка за май

На просторах интернета появилась информация, что украинские продажи новых легковых автомобилей за май текущего года достиг отметки в 6 590 экземпляров, что на 0,5% выше результатов такого же периода минувшего года. Лидирующие позиции на рынке Украины завоевал французский автобренд Renault, дилеры которого за последний весенний месяц смогли сбыть 832 единицы (+1,8%).

Второе место досталось японской марке Toyota (811 штук, -6,6%). ТОП-3 закрывает корейский Hyundai (489 ед., +51,4%). В ТОП-5 вошли Volkswagen (387 шт., -0,5%) и чешский Skoda (383 ед., -29,3%).

Среди моделей наиболее востребованным автомобилем среди украинцев стал кроссовер Renault Duster (248 шт., +19,8%). Следом разместился Renault Logan (221 ед., -15%). В первой тройке числится Hyundai Tucson (208 шт., +49,6%). Далее числится Toyota RAV4 (204 ед., -22,1%) и Audi A3 (192 шт., в 38,4 раза вырос).

По словам экспертов, за пять месяцев нынешнего года украинский авторынок показал позитивную динамику. За этот период украинцы стали обладателями 31 246 новых «легковушек» (+8,1%).