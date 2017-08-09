Volkswagen Passat нового поколения появится в Китае

Американская версия Volkswagen Passat, которая сейчас продается на рынках Поднебесной, начала заметно уступать Magotan. Поэтому компании пришлось представить Volkswagen Passat в новом поколении, разработанный с учетом всех пожеланий китайцев.

Обновленная версия автомобиля появится на китайских рынках уже в августе текущего года. Внешне Volkswagen Passat очень похож на Arteon или Lavida, на крышке багажника появилось название Passat. Немного изменился размер автомобиля.

Двигатель на Volkswagen Passat поставят 1,4-литровый мощностью 150 лошадиных сил или же 2-литровый с мощностью в 186 или 220 лошадиных сил.