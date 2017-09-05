Россияне всё чаще покупают восьмиместные кроссоверы

По данным предоставленным компанией АВИЛОН, новый внедорожник Chevrolet Traverse обрел небывалую популярность в России. Автомобиль уже сумел обогнать самый популярный кроссовер компании Chevrolet Tahoe.

АВИЛОН первый тест-драйв Chevrolet Traverse провела 24 мая. Уже проданы два автомобиля, и на 20 сделан заказ. Покупатели отмечают невероятную просторность восьмиместного внедорожника. Автомобиль оснащен 3,6-литровым двигателем мощностью в 310 лошадиных сил. В городском режиме показывает расход топлива в 12 литров. Участники тест-драйва отметили, что автомобиль невероятно комфортен в управлении.

Наиболее популярна модель в коричневом и сером цветах. Практически все покупатели – семьи с детьми и многодетные семьи.