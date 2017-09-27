Небольшой кроссовер Chery Tiggo 5X обновили через год после дебюта

База министерства промышленности КНР пополнилась фотографиями обновленного кроссовера Chery Tiggo 5X. Новый автомобиль обзавелся оформлением в духе 7-местного кроссовера Chery Tiggo 8.

Дебют нового Chery Tiggo 5X состоялся в Китае весной прошлого года, но на домашнем авторынке новинка появилась осенью 2017 года. Автомобиль получил второе место по продажам за четыре месяца текущего года. За указанный период дилеры реализовали 24 395 экземпляров модели. Интерес к модели падает, потому инженеры Chery решились на обновление Chery Tiggo 5X.

Передняя часть напоминает переднюю половину 7-местного Chery Tiggo 8. Новинку снабдили подобной радиаторной решеткой и передним бампером. Габариты обновленного кроссовера достигли 4358X1670X1830 мм, а величина колесной базы составила 2 630 миллиметров.

Под капотом обновленного Chery Tiggo 5X разместится 4-цилиндровый атмосферный мотор объемом 1,5 литра с отдачей в 116 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с МКПП или вариатором. На рынок рестайлинговый кроссовер должен выйти в нынешнем году.