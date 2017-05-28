Цены на топливо не прекращают шокировать оренбуржцев

Цены на топливо все еще продолжают шокировать жителей Оренбурга. Никакие действия властей результатов не приносят.

Совсем недавно представители власти выступили с заявлением о том, что была принята некая договоренность о заморозке, но пока что-то никаких результатов народ не наблюдает. Напомним, что стоимость литра бензина уже превысила 50 рублей, многие автолюбители вынуждены отказаться от этого дорого удовольствия и пересесть на общественный транспорт. Хотя власти заявили, что пока стремительный рост цен немного стал приостанавливаться.

Не успевают люди приходить в себя от цен на бензин, как начинают расти стоимость других видов топлива. Так, уже жители Оренбурга повергнуты в шок ценами на сжиженный газ. Если еще две недели назад он стоил 19,7 рублей, то уже сегодня за него придется отдать целых 25 рублей. То есть цена выросла более, чем на 25 процентов. Последний такой скачок цен на газ наблюдался в 2016 году, тогда стоимость газа возросла на 40 процентов.