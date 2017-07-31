Lifan Myway стал полностью электрическим кроссовером

Китайская автокомпания Lifan собирается полностью электрифицировать кроссовер Myway. На сайте министерства промышленности Китая обнародовали первые снимки автомобиля.

Судя по фотографиям, дизайн автомобиля никак не изменится, появится только шильдик "EV" на пятой двери. Lifan Myway будет ездить на двигателе мощностью 143 лошадиные силы. Также установят комплект литий-ионных аккумуляторов высокой эффективности. На полном заряде кроссовер сможет проезжать 300 км. Премьера новинки совершится в ближайшем будущем.

В прошлом месяце в России появился Lifan Myway с автоматической трансмиссией. Также представлен семиместный вариант с АКПП и с шестью скоростями. Стоимость автомобиля стартует от 990 тысяч рублей. Автомобиль оснащен 17-дюймовыми колесами, кнопкой запуска мотора, датчиками парковки.