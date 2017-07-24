За пять месяцев продажи автомобилей по госпрограммам превысили 117 000 экземпляров

Реализация новых машин по программам государственной поддержки за пять месяцев текущего года составила 117 664 экземпляра. Такой информацией поделились чиновники Министерства промышленности и торговли РФ.

Наибольшей популярностью в России пользуются программы «Первый автомобиль» (44 300 единиц) и «Семейный автомобиль» (52 800 штук). Кроме того, 13 600 машин смогли сбыть при помощи лизинговой программы «Свое дело», 5 100 авто продано по схеме «Льготный лизинг» и 1 900 машин по программе «Российский тягач».

Раньше появились сведения, что Минпромторг в мае нынешнего года прекратил действие госпрограмм поддержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», так как они выполнили свои задачи. За четыре месяца 2018 года в рамках этих программ дилеры продали 85 940 автомобилей. А план продаж на 2018 год составлял 80 600 единиц.