В России утвердили процедуру оформления ОСАГО для владельцев ЭПТС

Механизмы взаимодействия, а также обмена информацией утвердил Российский союз автостраховщиков вместе с АО «Электронный паспорт». Процедура касается всех автовладельцев с электронными паспортами транспортных средств.

Высказывались предположения, что те владельцы, у кого есть ЭПТС, не смогут оформлять страховку автомобилей в ОСАГО. Однако эту информацию быстро опровергли. Так, для получения автострахования, нужно будет предоставить выписки из электронных паспортов. Эти выписки можно будет получить двумя способами: либо при покупке автомобиля вместе со всеми остальными сопутствующими документами купли-продажи, либо через Систему межведомственного электронного взаимодействия. Только добавили, что второй способ еще находится в стадии разработки АО «Электронный паспорт» и окончательно завершится уже к 1 сентября 2018 года.

И если в Евразийской экономической комиссии заявили, что процесс перехода на новую систему продлен до 1 ноября 2019 года, то в России он начнется уже в начале-середине лета текущего года.