Кроссовер Linkoln MKC переименуют в Corsair

Американский премиальный бренд Lincoln, подконтрольный компании Ford, сменит название своего небольшого кроссовера Lincoln MKC на Corsair. Такой информацией поделились обозреватели специализированных порталов со ссылкой на свои источники.

Из вышесказанного следует, что Lincoln намерена полностью отказаться от маркировки «MK» для своих кроссоверов, которую на применяла на протяжении последних 11 лет. Осенью прошлого года среднеразмерный внедорожник Lincoln MKX был заменен моделью Nautilus.

Отмечается, что модель Lincoln Corsair выйдет в 2020 году. Согласно инсайдерской информации, под капотом машины разместят турбированные 4-цилиндровые моторы Ford Boost и гибридные агрегаты.

Актуальная генерация Lincoln MKC разработана с использованием архитектуры Ford Global C, пережила рестайлинг в 2017 году и показана на автосалоне в Лос-Анджелесе. В подкапотном пространстве кроссовера разместился 2-литровый бензиновый агрегат с мощностью в 254 лошадиные силы. Кроме него предусматривается 285-сильный 2,3-литровый мотор.