Экстремальный кроссовер Bentley Bentayga лишился 300 кг «роскоши»

Британский премиальный бренд Bentley, подконтрольный концерну Volkswagen, презентовал специальную модификацию своего кроссовера Bentley Bentayga, которой предстоит участвовать в марафоне на горе Пайкс-Пик. Пилотировать кроссовер будет пилот из Новой Зеландии Рис Миллен.

Разработка гоночного кроссовера Bentley Bentayga заняла у инженеров компании полгода. Авто обустроили обновленной пневматической подвеской, защитным каркасом и системой подавления кренов. Интересно, что кроссовер лишился компонентов интерьера, благодаря чему его масса снизилась на 300 кг.

Экстремальный кроссовер обзавелся карбоновым аэродинамическим обвесом, который включил в себя передний сплиттер, диффузор, боковые юбки и задний спойлер. В моторном отсеке Bentley Bentayga разместился 12-цилиндровый мотор с производительностью в 608 лошадиных сил. До первой «сотни» автомобиль берет разгон за 4,1 секунды при предельной скорости в 301 км/ч. Для того, чтобы установить новый рекорд на 19,99-километровм треке, Миллену нужно преодолеть заданную дистанцию быстрее 12 минут 35,61 секунды.