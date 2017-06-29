На продажу выставлен редкий ретро-спорткар Porsche

Речь идет о модели Porsche 356B. Автомобиль достаточно редок, а его улучшенная версия Super 90 еще реже, и именно в такой вариации продается машина. Примечательно то, что до продажи она 40 лет она пылилась в гараже.

Porsche 356B Super 90, выставленный на продажу, сошел с конвейера в 1962 году. Машина в полностью аутентичном виде 40 лет находилась в гараже в США. Автомобиль никогда не ремонтировался, и в нем нет ни одной детали, которая подвергалась замене.

Изначально экземпляром Porsche 356B Super 90 владел немецкий священник. Мужчина вместе с автомобилем переехал в США, после чего продал его одному из американцев. Он-то и оставил машину собирать пыль на четыре десятка лет.

Моторный отсек Porsche 356B Super 90 занимает четырехрядный мотор 1.6 отдачей 90 л.с. До «сотни» автомобиль разгонялся за 10 секунд. Продаваемый экземпляр имеет пробег в 71 000 км. Машина предлагается за 56 500 долларов.

К слову, и ранее имели место случаи, когда ценные автомобили находили в неожиданных местах. К примеру, в штате Иллинойс, на территории фермы, стоял Marmon Model L 1927 года. Машина являлась последней уцелевшей единицей своей модели.