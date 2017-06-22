В Москве 24 июня пройдет ралли старинных автомобилей

В грядущее воскресенье в Москве состоится очередное ралли старинных автомобилей. Соревнование ретромобилей начнется у парка «Сокольники».

Отмечается, что гости мероприятия Bosch Moskau Klassik смогут ознакомиться со всей автомобильной историей минувшего века. Данный фестиваль является российским аналогом популярного Bosch BoxbergKlassic, который уже длительное время проходит в Германии. В нынешнем году московское ралли в первый раз пройдет в формате фестиваля BOSCH Classic Day.

Каждый год у гостей мероприятия появляется возможность насладиться просмотром движения старинных автомобилей и оценить спортивные азарт их хозяев. Помимо ретромобилей, в марафоне примут участие и автомобили, выпущенные после 1988 года. На мероприятие привезут больше 50 ретрокаров.

Интересно, что в рамках гонок организуют состязания на детских педальных машинках, выпущенных в 30-х 80-х годах ХХ века. На детские ралли собираются привлечь больше 20 маленьких автолюбителей.