Maserati к 2022 году выпустит шесть новых моделей

Итальянский премиальный бренд Maserati, подконтрольный концерну FCA, поделился своими стратегическими планами на обозримое будущее. К 2022 году Maserati выпустит шесть новых автомобилей, среди которых будут модели с гибридными и электрическими агрегатами.

После 2020 года свет увидит кроссовер Maserati, который в модельном ряду расположится ниже Maserati Levante. Новинка сможет конкурировать с Audi Q5, Jaguar F-Pace и Porsche Macan. Данный кроссовер построят с использованием заднеприводной архитектуре Giorgio, которая легла в основу Alfa Romeo Stelvio.

Кроме того, на рынок выйдет спорткар Maserati Alfieri, дебют которого назначен на 2020 год. Такое транспортное средство представят как в открытой версии, так и в кузове купе. Машину снабдят гибридным и полностью электрическими моторами. Также через пять лет выйдут электрические и гибридные модификации Levante, Ghibli и Quattroporte Все автомобили марки с 2022 года обзаведутся системой автопилота третьего уровня.