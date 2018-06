Эксперты назвали малоизвестные автомобили BMW

В настоящее время автомобили баварского бренда BMW пользуются популярность среди многих автолюбителей, но имеются модели, о которых мало кто из водителей слышал. Эксперты подготовили рейтинг машин BMW, которые не снискали большой известности.

На первой позиции расположился BMW 600, выпускавшийся с 1957 по 1950 год. Под капотом автомобиля разместился 2-цилиндровый 0,58-литровый мотор с отдачей в 19,5 л.с. За два года тираж машины достиг отметки в 34 138 экземпляров. Второе место досталось BMW Glas 3000. Его выпускали с сентября 1967 по май 1968 года, а тираж выпуска авто составил 389 единиц.

ТОП-3 закрывает BMW M3 GTR. Этот автомобиль засветился в компьютерной игре Need For Speed Most Wanted, а под капотом установили 8-цилиндровый гоночный агрегат P60B40 с мощностью в 350 лошадиных сил. Всего в 2001 году было выпущено три образца, окрашенных в оттенок Titanium Silver.

В ТОП-5 вошли BMW 700 RS и Lotus-BMW 23B. Первый получил 2-цилиндровый 70-сильный агрегат и выпущен в количестве 19 штук. Машиной управляли такие автогонщики как Жаки Икс и Ханс-Йоахим Штук. Второй обзавелся 155-сильной установкой M10 и выпущен был тиражом в 3 штуки. Остальной перечень закрывают BMW-Lola T102, BMW Isetta Jagdwagen, BMW Dixi Lieferwagen, Frazer Nash-BMW 328 Roadster, BMW 328 Wendler Coupe, BMW 502 Marburg и BMW 315.