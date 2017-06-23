Шпионы показали фото новой Skoda Octavia 2020

В сети появились первые фотографии новой Skoda Octavia 2020. На снимках можно увидеть изменения в дизайне и подвеске автомобиля.

От предыдущей версии Skoda Octavia новый автомобиль не сильно отличается. Но то, что машина стала гораздо ниже, сразу бросается в глаза. Как объяснили эксперты, это вызвано тем, что автомобиль специально нагрузили чем-то тяжелым для проведения тестов. То же самое касается и датчиков, которые видны на колесах. Изменения можно увидеть на передней панели, фарах, воздухозаборниках, решетке радиатора.

Компания выпускает автомобили Skoda Octavia еще с 1996 года, и это ее творение является всего лишь третьим поколением. Последнюю Octavia выпустили только в 2017 году.

Какой двигатель будет стоять, еще неизвестно, но выдвигаются предположения, что это может быть подключаемый гибрид, который будет использоваться на Superb PHEV. Также будут доступны и обычные дизельные и бензиновые моторы.