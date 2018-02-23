Nissan и Arctic Trucks показали «хардкорный» Navara Off-Roader AT32

Компания Nissan вместе с мастерами тюнинга из Arctic Trucks (Исландия) разработала внедорожную версию пикапа Navara под названием Off-Roader AT32. Транспортное средство ориентировано на европейский рынок.

Off-Roader AT32 отличается от стандартного пикапа Nissan Navara завышенным на 20 мм клиренсом, более защищенным днищем. Автомобиль с дорожным просветом в 243 мм имеет колесные диски размерностью 17 дюймов, которые «обуты» в 32-дюймовую резину.

По дорожному просвету новинка превосходит модели Chevy Colorado ZR2 и Toyota Tacoma TRD Pro, но уступает Ford Ranger Raptor. При этом японская машина превзошла «американца» по углам съезда и въезда. По словам руководства американского офиса компании Nissan, доработанный Off-RoaderAT32имеет самые яркие возможности внедорожника среди всех версий Navara, когда-либо присутствовавших на рынке.

Дополнительная трубка на стойке А позволяет модели Nissan Navara Off-Roader AT32 погружаться в воду на 800 мм. Также для автомобиля предусмотрен передний блокирующий дифференциал. Такие доработки вместе с навигаторами Start и Descent Control Navara делают новинку настоящим внедорожником.