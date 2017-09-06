В сети появился тизер нового спорткара Porsche Taycan

На днях в сети появился видеотизер нового спорткара Taycan от Porsche. Немецкая компания пока никак это не прокомментировала.

Автокомпания Porsche уже давно грозилась выпустить спорткар на полностью электрической тяге. Стало известно, что производительность двигателя Porsche Taycan составляет примерно 600 лошадиных сил. До первой сотни автомобиль разгоняется за 3,5 секунды. Кроме того, на полном заряде он сможет проезжать до 500 километров.

Компания пока не раскрывает всех технических преимуществ этой модели. Но учитывая уже известные характеристики, не трудно предположить, что этот спорткар нас еще сможет удивить. Дата выхода новинки пока еще не известна.