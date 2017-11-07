Китайский кроссовер Dongfeng AX7 получил обновление

Китайский бренд Dongfeng разработал обновленную версию кроссовера AX7. Автопроизводитель опубликовал официальные снимки модели, рассекретив рестайлинговый внешний вид.

Согласно официальным фото, Dongfeng AX7 получил иную решетку радиатора, переработанные бамперы, усовершенствованную светодиодную головную оптику, «парящую» крышу, а также диски колес на 17-19 дюймов. Главной особенностью рестайлинга стала также пятая дверь с новой формой задних фар в виде моноблока, а также двухцветный кузов.

Размеры обновленного кроссовера Dongfeng AX7 следующие: длина – 4 650 мм, ширина – 1 880 мм, высота – 1 700 мм, расстояние между осями - 2 700 мм. Моторная линейка рестайлинговой версии представлена двумя силовыми установками: объемом 1.4 литра с отдачей в 145 «лошадей» и 1.6 литра производительностью 170 «лошадей». В паре китайский производитель будет предлагать МКПП или АКПП на шесть скоростей.

Стоимость актуальной версии кроссовера в России составляет 1 080 000 рублей. Dongfeng AX7 оснащается атмосферником объемом 2.0 литра с отдачей в 140 «лошадей». Стоимость рестайлинговой версии и дату продаж компания объявит позже.