Активисты выявят таксистов, завышающих цены

Недобросовестные таксисты пользуются ажиотажем вокруг ЧМ-2018 и завышают цены при обслуживании туристов. Активисты решили провести спецрейды, чтобы обнаружить мошенников.

В настоящее время стать таксистом может любой человек с водительскими правами, полученными в СНГ. Множество таксомоторных компаний предлагают очень выгодные условия будущим работникам. Один из агрегаторов просит только заполнить анкету и обещает, что всего через несколько часов водитель получит первого клиента.

Люди, приезжающие в Москву на заработки, поддаются искушению и не задумываются о том, что плохо знают город и не готовы к поездкам в мегаполисе, а также не осознают ответственности за жизни и здоровье пассажиров.

Такие таксисты готовы работать сутками и нередко отказываются от съёма квартиры, предпочитая ночевать прямо в машине. Некоторые водители такси признаются, что спят менее шести часов в сутки, потому что хотят заработать за время чемпионата.

Многие намерено завышают цену, когда обслуживают иностранцев. Активисты в ходе специальных рейдов выявили мошенников и передали и номера руководству таксомоторных фирм. В ближайшие дни подобные рейды с полицейскими продолжатся: будут проверяться документы и ценовая политика.