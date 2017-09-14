Более 40% автомобилей KIA в мае россияне купили в кредит‍

KIA Finance предлагают клиентам автопроизводителя различные программы автокредитования. В прошлом месяце 40% продаж авто южнокорейского автобренда в розницу обеспечили данные программы.

В мае в РФ было приобретено 19 561 авто корейского бренда, в результате продажи выросли на 29,6%. В период с января по май текущего года KIA Finance предоставили более 30 000 кредитов, за первые пять месяцев спрос на корейские авто вырос на 34,1% до 91 352 единиц. Самой популярной моделью по автокредитованию оказалась KIA Rio. Более 46% договоров оформлено на данный автомобиль, сообщили KIA Motors Rus.

В среднем клиентам KIA предоставляют кредит на 700 000 рублей сроком до пяти лет, что является также среднерыночным значением на рынке. Самым популярным сегментом для кредитных программ является средний класс. Самыми популярными автомобилями в кредит являются LADA, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen.