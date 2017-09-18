В Ростове ездит автомобиль любителя свежей травы

17 июня в Ростове-на-Дону был замечен автомобиль, который был полностью покрыт зеленым «газоном». Авто любителя свежей травы стало очередной диковинкой в городе во время чемпионата мира по футболу, который проходит в этом году в России.

Несмотря на то, что жители Ростова-на-Дону уже привыкли к необычным событиям в городе в данный период и не удивляются веселым туристам, Роналду, президенту Швейцарии и броневику, покрытый газоном автомобиль привлек внимание ростовчан.

Фотографию необычного автомобиля опубликовали в сети, где ростовчане приступили к бурному обсуждению. Жители города гадали, по какой причине автовладелец украсил авто зеленым газоном.

Ряд пользователей решили, что это один из способов прикрыть облезшую краску, а другие уверены, что владелец лишь хотел привлечь внимание. Ростовчане иронично заметили, что это отличный способ маскировки, поскольку припарковавшись на газоне авто сольется с травой и позволит избежать наказания.