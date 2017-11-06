Эксперты оценили новый суперкар Nissan GT-R 2018 во время тест-драйва

Эксперты приняли участие в тест-драйве нового Nissan GT-R, который должен выйти на рынок в начале 2019 года. По словам специалистов, автомобиль может похвастаться хорошими техническими характеристиками, однако его стоимость всё-таки завышена.

Новое поколение Nissan GT-R оснащается 596-сильным двигателем, который позволяет суперкару быстро ускоряться до 100 км/ч с места и прекрасно вести себя даже на извилистой проезжей части. Эксперты отметили, что во время поездки по горной местности практически не ощущаются перепады дороги.

В техническом плане автомобиль сопоставим со спортивным Buick. При этом по цене, которая достигает 102 000 долларов, японскую новинку можно сравнить с Porsche 911. Однако конкурент может предложить стильную внешность, комфортную трансмиссию и передовое оснащение.

Отметим, сегодня стало известно, что кроссовер Nissan X-Trail стал самым популярным автомобилем марки в России. Примечательно, что речь идёт не только о новых, но и о подержанных машинах.