Ростовчан удивил припаркованный в центре города военный броневик

Жителей Ростова-на-Дону поразил припаркованный среди легковых автомобилей БРДМ-2. Видеоролик с белоснежным броневиком, оставленным посреди улицы, выложил в соцсети один из местных жителей.

Среди иномарок и «Жигулей» странно увидеть бронированную разведывательно-дозорную машину. Автор видео с иронией написал: «Ничего особенного, просто кто-то броневик оставил посреди улицы в центре Ростова».

Подобный транспорт спустя 20 лет с начала выпуска решили предложить не только военным, но и гражданским. Разумеется, машину лишили вооружения, однако «начинку» не тронули. Для гражданских клиентов бронеавтомобиль получил дверь в корпусе справа, которой изначально не было. Более того с обновлением в салоне появились кожаные сидения, магнитола и телевизор.

Зачастую такие машины приобретают туристы и рыбаки, в начальной комплектации цена такого транспорта начинается от 800 000 рублей. Сотрудников ГИБДД удивляются, когда видят БРДМ-2 на дорогах, однако её можно зарегистрировать, как и обычную «легковушку».