Эксперты рассказали об экономии при переводе автомобиля на газ

Стоимость бензина в России продолжает расти, несмотря на то, что власти обещали урегулировать данный вопрос. Многие водители считают переход на газ нерентабельным, однако эксперты подсчитали, сколько можно сэкономить, если перейти на новое топливо.

Автоэксперты уверяют, что установка газобаллонного оборудования достаточно быстро окупится. На данный момент пропан на заправках продают по 19-21 рублю за литр, в то время как литр 92-го бензина обходится в 40-43 рубля. Стоимость перехода на газ зависит от силовой установки. В результате автовладелец потратит 25 000 – 40 000 рублей.

Автоэксперты также уточнили, что установка газобаллонного оборудования делает автомобиль битопливным, поэтому при необходимости водитель может воспользоваться бензином. Специалисты напоминают, что после установки нового оборудования необходимо оформить документы и указать в техпаспорте его наличие.