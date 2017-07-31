Опубликован ТОП-10 самых надежных премиальных кроссоверов 2018 года

Эксперты компаний J.D. Power и Consumer Reports назвали десять лучших кроссоверов премиум-класса. При составлении рейтинга учитывался ряд параметров, включая мнение автовладельцев.

Открывает ТОП-10 японский Acura RDX, который производится в США с 2012 года. Под капотом полноприводного автомобиля скрывается 273-сильный V6 объёмом 3,5 л. Данная модель продавалась и на российском рынке, но покинула его два года назад.

Второе и третье места достались кроссоверам от Audi: Q3 и Q5. Такие машины и сегодня можно купить в России по цене от 1 910 000 и 3 050 000 рублей соответственно. Audi Q3 предлагается с 1,6- и 2,0-литровыми моторами, тогда как для Q5 предусмотрен только 2,0-литровый турбодвигатель TFSI с отдачей в 249 л. с.

Следующие три позиции заняли BMW X1 с ценником от 1 930 000 рублей, BMW X3 (от 2 950 000 рублей) и BMW X5 (от 4 230 000). Седьмое место заполучил кроссовер Buick Encore, который известен на других рынках под именем Opel Mokka. Такой автомобиль может оснащаться исключительно 1,4-литровым 138-сильным агрегатом с турбонаддувом.

Кроме того, в ТОП-10 самых надёжных премиальных представителей SUV-сегмента вошли японские Lexus NX и RX, а также Porsche Macan.