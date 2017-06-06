В Твери прошел яркий автофестиваль Tver Motor Fest 2018

Вчера, 16 июня, в Твери прошли два ярких автомобильных шоу - второй ежегодный фестиваль Tver Motor Fest 2018 и тверской этап XXI чемпионата ЕММА РФ по автозвуку и тюнингу.

Яркое мероприятие стало одним из самых ожидаемых для автомобильных фанатов. Несколько десятков автомобилей разнообразных производителей и годов выпуска с самыми эпатажными доработками можно было увидеть на парковке торгово-развлекательного центра «Рубин-2».

Машины претендовали на оценку в семи номинациях, по двум из которых во время проведения фестиваля проходило голосование. В остальных номинациях автомобили оценивали эксперты.

Помимо машин, на фестивале также можно было увидеть самые необычные мотоциклы. Для байкеров открыли специальную номинацию #TMFMoto. Самым ярким событием мероприятия стало дрифт-шоу, на которое пришли посмотреть сотни жителей Твери.