Эксперты составили ТОП-5 ошибок водителей, которые «дарят» угонщикам машины

На сегодняшний день не существует охранных систем для авто, с которыми бы не справился опытный угонщик. При этом нередко автовладельцы сами буквально «дарят» автомобили злоумышленникам.

Главной ошибкой является размещение светодиода на видном месте или наклейки с названием сигнализации на заднем стекле. Благодаря этому угонщики понимают, к чему готовиться. Следующая ошибка – установка охранной системы у дилера, где автомобили оснащают сигнализацией по единой схеме.

Кроме того, преступник может сговориться с работником автосалона и попросить его сделать копию ключей, когда автовладелец пригонит машину на техосмотр. Нередко беспечные автомобилисты передают мастерам целую связку ключей, да ещё и рассказывают об установленных на их автомобиль «противоугонках». При поездке к дилерам гораздо безопаснее переводить сигнализацию в сервисный режим или вовсе отключать.

Также эксперты не советуют носить в одной связке ключ от машины, брелок от сигнализации, радиометку от иммобилайзера и ключ от механической «противоугонки», поскольку это значительно упрощает работу вору.

Многие водители покупают только электронные сигнализации, хотя не лишним будет обзавестись и механическим устройством, секретной кнопкой или иммобилайзером. Наконец, КАСКО – далеко не лучшее средство против угонов.