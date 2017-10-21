В море у Владивостока нашли «машину Иисуса»

В акватории Владивостока была замечена «плавающая» иномарка Toyota Mark II. Снимок, опубликованный в Instagram, местный житель сделал возле маяка на Токаревской кошке.

В сети появилось фото автомобиля Toyota Mark II, заехавшего в море. Как машина оказалась в воде неизвестно, поэтому интернет-пользователи поспешили предложить несколько своих версий. Комментаторы в шутку предположили, что «легковушка» сама приплыла из Японии, либо наоборот «Mark II так сильно тянет обратно на родину». Другие назвали «плавающий» Toyota Mark II «машиной Иисуса».

Более реалистичные пользователи отметили, что владелец иномарки пропустил момент начала прилива. Хотя хозяина машины, судя по фото, поблизости не было, вряд ли он бросит своё авто. По мнению жителей Владивостока, он попытается перепродать Toyota Mark II: «Скоро ждите на дроме, ни бит, ни крашен, ни гнилой, ездила девушка в магазин за водой».