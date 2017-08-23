В ДНР выпустили первые автобусы собственного производства

В самопровозглашенной Донецкой народной республике начали выпускать собственные автобусы. Новые машины получили название «Донбасс».

За месяц удалось собрать только два автобуса, но это только начало. Ведь производство происходило не на конвейере, а практически вручную. Помощь при производстве оказали российские предприятия. За основу были взяты российские ПАЗы.

При производстве рабочие столкнулись с небольшой трудностью, так как во время войны на Донецком заводе происходили лишь такие виды работ, как ремонт танков и БТРов. Но уже постепенно завод переход на работу, направленную в мирное русло.

Первым право испробовать новые белоснежные автобусы досталось главе республике Александру Захарченко. Первой поездкой глава остался доволен.