Autopilot Tesla с августа 2018 года станет полностью автономным

Компания Tesla объявила, что все автомобили с полуавтономным управлением обновят до полного автомата. Внедрение автопилота запланировано на август текущего года.

Ранее компания выпустила автомобили с полуавтономным управлением, но с каждым днем поступает все больше жалоб от владельцев на огромное количество недостатков. Напомним, что во время испытания Autopilot Tesla погиб водитель автомобиля, врезавшись в отбойник. Глава компании Илон Маск призывает людей не зацикливаться на ДТП, происходящих с участием машин на автопилоте. Наоборот, заверил, что такие автомобили будут намного безопаснее машин на самоуправлении.

В новой версии автомобилей Autopilot Tesla управление будет полностью автоматизировано. Компания заявила, что учла все жалобы покупателей. По их словам эта система будет намного безопаснее.