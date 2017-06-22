Hyundai Creta лидирует на рынке SUV в городах-миллионниках России

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» проанализировали рынок новых кроссоверов и внедорожников в городах России, население в которых превышает 1 000 000 граждан. Аналитики назвали самые продаваемые модели данного сегмента в январе-мае текущего года.

Статус бестселлера своего класса во всех 15 российских городах с миллионным населением заполучил Hyundai Creta. Такой автомобиль по итогам пяти месяцев 2018 года разошёлся тиражом в 27 456 единиц. Из них москвичи приобрели 3 326 кроссоверов Creta, а петербуржцы – 1 977 машин.

Что касается других мегаполисов РФ, то в Казани данный автомобиль нашёл 455 новых владельцев, в Екатеринбурге продажи модели составили 429 единиц, в Нижнем Новгороде – 393 авто. Более 200 таких автомобилей было продано в Уфе (363 ед.), Самаре (323 ед.), Челябинске (319 ед.), Ростове-на-Дону (279 ед.), Новосибирске (274 ед.), Перми (230 ед.) и Воронежа (227 ед.). Ещё 189, 183 и 170 автомобилей Hyundai Creta за отчётный период купили жители Омска, Красноярска и Волгограда соответственно.

Кроме того, среди новых кроссоверов и внедорожников с наибольшими продажами в городах РФ с миллионным населением оказались Renault Duster и Kaptur, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail.