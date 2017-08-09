Электромобиль Baojun E100 получил обновление. Теперь он стал еще лучше, ведь ему увеличили запас хода.

Baojun E100 называют самым лучшим недорогим электрокаром. Китайский автомобиль разработан совместно с предприятием SAIC-GM-Wuling. После модернизации Baojun E100 может проехать 200 километров на одном заряде аккумулятора. До обновления его пробег составлял всего 155 километров. Однако вместе с изменениями автомобиля можно заметить и существенное изменение цены. Так, если электрокар раньше стоил 5,6 тысяч долларов, то сейчас за него придется выложить на 1,7 тысяч больше.

Впервые этот автомобиль представили еще в августе 2017 года. Не смотря на то, что автомобиль не очень дорогой и обладает достаточным количеством хороших характеристик, особой популярностью на рынке он не отличается.