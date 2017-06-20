Почетному жителю Подмосковья достанется первый Mercedes с российского завода

Строительство первого в России завода компании Mercedes-Benz практически подошло к концу. Уже построены все здания завода. Осталось провести отделочные работы и запустить энергетический центр.

Еще год назад 20 июня 2017 года на месте завода было пустое поле, а уже в 2019 году планируется выпустить первый автомобиль. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил с заявлением, что первый автомобиль, выпущенный на новеньком заводе Mercedes-Benz, собираются подарить почетному жителю региона.

Пока что завод планирует выпускать 25 тысяч мерседесов в год, но если автомобили будут успешно реализовываться, объемы производства увеличат до 35 тысяч. Новый завод Mercedes-Benz обеспечит работой полторы тысячи людей.