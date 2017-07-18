DS сняла с производства хетчбэки DS 4 и DS 5

Компания DS заявила, что снимает с производства автомобили DS 4 и DS 5. Свое решения она объяснила снижением уровня продаж.

Так как на мировом рынке спрос на хетчбэки DS заметно снизился, компания твердо заявила о том, что прекратила производство хетчбэков DS 4 и DS 5 и распродает складские остатки. Так, за 2017 год удалось продать 11 746 автомобилей модели DS 4, а DS 5 реализовано всего 5 738 экземпляров. Представитель компании пояснил, что они уже давно планировали свернуть производство именно этих двух моделей. Далее DS намерена развивать производство электрических моделей автомобилей и в конце 2018 года презентует на Парижском автошоу новую компактную модель на электрическом двигателе.