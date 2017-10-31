В России "взлетели" цены на кроссоверы Haval H6 и H9

В текущем месяце внедорожники Haval H6 и H9 стали дороже на российском авторынке на 50 000-140 000 рублей. Об этом проинформировал аналитический центр «АВТОСТАТ» со ссылкой на собственное исследование.

Кроссовер Haval H6, оснащенный механической коробкой передач, прибавил в цене 50 000 рублей. В свою очередь стоимость модификации с АКПП увеличилась на 70 000 рублей. Отныне новый Haval H6, под капотом которого находится 150-сильный мотор объёмом 1,5 л, с «механикой» в исполнении Lux можно купить не менее чем за 1 169 000 рублей. В «топовой» комплектации Elite цена на такой автомобиль достигает 1 359 900 рублей.

Внедорожник Haval H9 вне зависимости от версии подорожал на 140 000 рублей. Теперь эта модель с 2,0-литровым бензиновым агрегатом с отдачей 245 л. с. предлагается в России за 2 559 900 рублей. Дизельный вариант со 190-сильным двигателем такого же объёма получил новый ценник в 2 629 900 рублей. Россияне могут приобрести Haval H9 только с «автоматом» в единственном варианте исполнения Elite.

Напомним, с января по май в РФ удалось реализовать 989 машин марки Haval, что на 44% превосходит показатель годичной давности. Недавно Haval анонсировал появление в России второго поколения Haval H6 и совершенно нового кроссовера.