Электрическая лодка Jaguar бьет рекорды

Катер Jaguar Vector Racing V20E установил новый рекорд скорости на воде. Соревнования проводились в Великобритании на знаменитом озере Конистон Уотер.

В данном мероприятии принимали участие лодки на электрических силовых установках. Jaguar Vector Racing V20E побил рекорд, набрав среднюю скорость в 142,6 км/ч. Задачей стояло пройти километровый отрезок на озере в двух противоположных направлениях за 20 минут.

На электрокатере установлено два двигателя, выдающих в сумме мощность в 299 км/ч. При этом весит Jaguar Vector Racing V20E 320 килограмм.

Перед этим рекорд был побит еще в 2008 году, превысив его на 19 км/ч. Однако абсолютный рекорд на воде, который составляет 511 км/ч, установленный еще в 1978 году, никому побить не удалось.