Власти Уфы распродадут на аукционе авто и тракторы должников

Приставы Уфы назначили аукцион, на котором распродадут автомобили и тракторы должников, на 26 июня. Власти региона вставили более 30 единиц транспортных средств, среди которых Mercedes-Benz за 2 млн рублей является самым дорогим.

Самый дорогой лот на аукционе в Уфе имеет стартовую цену в 2 145 655 рублей – Mercedes-Benz. Также среди автомобилей должников стоит выделить японский внедорожник Mazda CX-5, который приставы региона предлагают за 969 000 рублей, а также Toyota Rav 4 за 689 000 рублей.

Самым дешевым лотом аукциона среди легковых авто оказался Daewoo Nexia, который власти Уфы выставили всего за 96 000 рублей. Также 26 июня предложат сразу три разных трактора, которые можно будет приобрести по цене от 85 000 до 158 000 рублей. Приобрести авто на аукционе может любой желающий, достаточно подать заявку и иметь деньги для задатка.