Автоэксперты составили ТОП-5 способов купить авто с пробегом дешевле

Покупатели поддержанных автомобилей обычно ищут способ сэкономить на покупке авто, несмотря на то, что машину на вторичном рынке выбрать сложнее, чем в автосалоне. Автоэксперты составили ТОП-5 способов, которые помогут снизить стоимость авто с пробегом.

Возглавила рейтинг вежливость и личный осмотр авто. Специалисты советуют не требовать снижения цены во время телефонных переговоров, а обсудить это при личной встрече, что покажет настрой на реальную покупку машины. Второе место в ТОП-5 советов «сбить» цену занял настрой на покупку именно того авто, которое едете осматривать. Продавец может сбросить стоимость авто, если клиент готов приобрести его сейчас.

Автоэксперты также советуют при покупке посетить сервис или СТО. В результате выявления недочетов их может оплатить владелец или же сбросить цену. Кроме того, это также покажет серьезный настрой на покупку, что позволит расположить продавца.

Купить авто с пробегом дешевле названной суммы позволит также прямой вопрос о том, за сколько владелец готов его продать. Обычно цена несколько ниже. Замыкает ТОП-5 способов купить авто с пробегом дешевле отношения с местными дилерами авто. В автосалонах появляются поддержанные авто в хорошем состоянии, которые быстро продают «своим». Поэтому оставив номер телефона менеджеру, можно получить хорошее предложение.