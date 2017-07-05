Продажи Jeep в мае выросли в России на 46%

Жители России стали активнее покупать автомобили американской маки Jeep. За май текущего года продажи бренда в стране составили 146 транспортных средств. Данный результат лучше прошлогоднего показателя за тот же месяц на 46%.

Всего за прошедшее время текущего года, не считая июньские цифры, дилеры марки Jeep реализовали в России 598 внедорожников. Об этом проинформировала компания FCA Russia.

Дилеры Jeep отчитались, что за май текущего года реализовали 117 экземпляров модели Grand Cherokee. Это на 83% больше, чем в минувшем году. Эта же модель за первые пять месяцев нынешнего года разошлась по России в количестве 411 единиц. Данный показатель лучше на 83% в годовом сравнении. На втором месте по популярности в РФ оказался Jeep Renegade, реализованный в количестве 144 экземпляров.

Напомним, в прошлом месяце в России по заказу появился вседорожник Jeep Wrangler четвертой генерации. Стоимость автомобиля составляет в РФ не менее 2 940 000 рублей.