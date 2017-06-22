Пятигорский авиконструктор продал квартиру, чтобы выиграть пари у Бузовой

Известный авиаконструктор из Пятигорска Александр Бегак скоро выиграет пари у Ольги Бузовой. С этой целью конструктор разработал свой аппарат под названием «Хайп», продав свою квартиру.

Стоит напомнить, недавно Бегак заключил пари с Ольгой Бузовой, суть которого заключается, что Бегак доедет или долетит на своем «бегалете» до Москвы. Бузова с недоверием отнеслась к этому, что и стало причиной спора. В случае, если победителем окажется Бегак, то Бузова несколько месяцев на своих выступлениях и в соцсетях будет рассказывать об авиаконструкторе. Если же победит Бузова, то Бегаку придется вложиться в съемку ее клипа.

На протяжении месяца Бегак радовал пользователей сети видеоотчетами о проделанной работе. Летательный аппарат «Хайп» весит 115 км и может преодолеть 450-километровую дистанцию без остановки при скорости в 300 км/ч.

Недавно конструктор прибыл в Москву и теперь он должен исполнить еще одно условие спора выпить чай с Президентом. Бузова пока никак не комментирует происходящее.