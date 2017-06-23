В сети появились фотографии BMW 8 Series до премьеры

Стало известно, как выглядит новый BMW 8 Series. Премьера автомобиля запланирована на вечер 15 июня 2018 года.

Показ автомобиля будет проводиться га трассе Ле-Мана. Новенький BMW M850i xDrive оснастили двигателем V8, объем которого составляет 4,4 литра. Мощность такого двигателя достигает 523 лошадиных сил. В основу спорткара легла модульная архитектура CLAR, как у седана 7 Series.

Салон новой BMW 8 Series конкретно отличается от других автомобилей, обзавевшись жидкокристаллической приборной панелью, широкоформатным сенсорным дисплеем мультимедийной системы и центральной консолью в новом стиле.