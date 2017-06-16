Renault запустила «Недели сервиса» в России

Для новых владельцев подержанных автомобилей Renault компания запускает сервисную акцию «Недели сервиса» в России.

Все, кто приобрел французский автомобиль на вторичном рынке, имеют возможность проверить его во всех официальных дилерских центрах Renault по акционной цене. Так проверка двигателя, подвески или компьютерная диагностика автомобиля обойдется владельцам всего в 350 рублей. Есть одна поправка: на время действия акции можно пройти обследование всего один раз и выбрать только одну процедуру.

Помимо диагностики автомобилей можно приобрести новый аккумулятор со скидкой в 10%, а также комплект зимних колес, получив выгоду до 15%. «Недели сервиса» будут проводиться во всех официальных дилерских центрах Renault в России в период с 15 июня по 31 августа 2018 года.