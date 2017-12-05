Ford представил такси новой генерации

Инженеры американской машиностроительной компании Ford разработали новые автомобили такси. Ими стали дизельный Ford Transit Connect Taxi и гибридный Ford Fusion Taxi.

Американские разработчики предлагают свои новинки для Нью-Йоркской службы такси. Отныне все таксисты мегаполиса смогут выбирать из 30 автомобилей.

Седан Ford Fusion Hybrid Taxi позаимствовал от полицейской машины Ford Police Responder Hybrid Sedan гибридный агрегат, усиленную подвеску и более прочные колесные диски. В список базового оснащения вошли тканевая или виниловая обшивка салона, желтый кузов, камера заднего обзора и специальные места для внедрения таксистского оборудования.

Под капотом минивэна Ford Transit Connect Taxi разместился 1,5-литровый дизельный агрегат семейства EcoBlue. Пятиместная машина доступна для заказа в версии для транспортировки лиц с ограниченными способностями. В пресс-центре Ford сообщили, что в сравнении с такси Nissan NV200 Taxi отличается экономичностью и просторным салоном.