LADA в мае вернулся себе лидерство на московском вторичном авторынке

Эксперты аналитического портала «АВТОСТАТ» опубликовали в интернете информацию, в соответствии с которой за май 2018 года московские автолюбители смогли приобрести 27 153 подержанных легковых автомобиля. Интересен тот факт, что на вторичном авторынке российской столицы поменялся лидер.

Отмечается, что москвичи предпочли покупать подержанные авто российского бренда LADA, реализованные в количестве 1 988 экземпляров. Второе место досталось немецкой премиальной марке Mercedes-Benz, машины которого в столице перепродали 1820 раз. Ранее авто данного бренда были лидерами в период с февраля по апрель 2018 года. Потому можно сделать вывод, что бренд LADA вернул себе первенство через три месяца.

ТОП-3 замыкает корейский KIA (1797 штук). В ТОП-5 вошли Hyundai (1698 ед.) и немецкий концерн Volkswagen (1645 шт.).