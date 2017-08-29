Под Чикаго начали строить первый высокоскоростной туннель

The Boring Company под руководством главы Tesla Илона Маска начало строительство высокоскоростного туннеля под Чикаго. Илон Маск разработал план по созданию новой транспортной системы в городе.

В сети появился ролик, на котором автомобиль Tesla Model X едет по первому построенному туннелю. Ширина туннеля составляет 3,6 метра. После того, как при помощи специального приспособления машину спустя в туннель и прикрепят на монорельс, она сможет ехать со скоростью 200 км/ч.

Планируется, что новые подземные туннели будут связывать деловой центр Чикаго с аэропортом. Целью данной системы поставлено уменьшение пробок и разгрузка дорог и магистралей.

В ближайшем будущем Илон Маск собирается объединить туннели с вакуумной системой, разработанной для скоростных поездов Hyperloop. Они смогут развивать скорость до 1200 километров в час.