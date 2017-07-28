BMW 2 Series обзаведется заднеприводной версией

Баварский премиальный автобренд BMW намерен снабдить свое купе BMW 2 Series системой заднего привода. Такой автомобиль придет на смену BMW 2 Series Convertible.

Инженеры BMW решили не обновлять BMW 2 Series, так как машина может стать соперником BMW Z4 Roadster и кабриолету BMW 4 Series, который в скором времени обустроят мягким верхом. Рестайлингу подвергнутся BMW Gran Tourer и BMW Activ Tourer, а также на свет может появиться и «заряженный» BMW M2, который обзаведется 365-сильным мотором. Модель сможет побороться за клиентов с Mercedes-AMG CLA 45 и Audi RS3 Sedan. Но сообщается, что данный автомобиль получит переднеприводный механизм. Это выгляди странно, так как BMW Gran Coupe оснастят задним приводом.

Люксовое купе BMW 2 Series разработают с использованием архитектуры CLAR, на которой уже созданы многие обновленные модели марки. Благодаря внедрению новой платформы купе снизит массу, что повлияет на управляемость и скорость.