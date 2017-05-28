Владельцы внедорожников подумывают перейти на более дешевое топливо

В результате стремительного роста цен на бензин, российские владельцы внедорожников собираются переходить на альтернативное топливо – газ. Так как стоимость бензина уже превысила отметку в 45 рублей, это поможет водителям существенно сэкономить.

Данное решение подойдет не ко всем автомобилям, а только тем, у которых объем двигателя составляет более трех литров. И все же это рискованно, ведь во время переделывания автомобиля, ему можно нанести непоправимый вред, а так действительно знающих специалистов в этой области не много, такая вероятность очень велика. Тем более, что все эти модификации необходимо в обязательном порядке зарегистрировать в ГИБДД, иначе можно лишиться прав на транспортное средство. И газовых заправочных в городах не много, поэтому с этим могут возникнуть проблемы. Также есть вероятность того, что в результате массового перехода водителей на пропан, цены на газ также могут вырасти. На данный момент литр газа обойдется в рублей 20.

Учитывая такое большое количество минусов, некоторые автовладельцы все больше начинают задумываться о переходе на общественный вид транспорта.