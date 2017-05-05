Раскрыты все секреты электро-болида I.D. R Pikes Peak от Volkswagen

Volkswagen раскрыла все секреты электро-болида I.D. R Pikes Peak. Это электрический спорткар светло-серого цвета разработали специально для участия на ежегодных соревнованиях Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC).

С помощью I.D. R Pikes Peak компания планирует побить мировой рекорд, установленный в 2016 году, а именно преодолеть вершину меньше, чем за 8 минут 57,118 секунд. Соревнования пройдут 24 июня, за рулем будет сидеть французский гонщик Ромен Дюма, который уже 3 раза побеждал на этом соревновании. Машине присвоили номер 94, что означает I.D. согласно порядковым номерам букв в алфавите.

Volkswagen заявляет, что I.D. R Pikes Peak может разгоняться до 100 км/ч всего за 2,25 секунды. На автомобиле установлены два электромотора, мощность которых в сумме дает 680 лошадиных сил. Питаются они от литий-ионных аккумуляторов. Масса I.D. R Pikes Peak составляет 1 100 кг (вместе с пилотом).