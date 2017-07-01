В Европе начнут продавать только электрическую версию KIA Soul

В пресс-центре корейской машиностроительной компании распространили информацию о том, что прекратятся продажи тех версий небольшого кроссовера KIA Soul, которые получили под капот полностью электрический мотор. Автомобили KIA Soul с электродвигателями выйдут только на авторынки Европы.

Представители компании сообщили, что производство KIA Soul с традиционными ДВС для Европы уже завершили. В настоящее время европейцы могут приобрести KIA Soul с бензиновыми моторами у тех дилеров бренда, у которых еще остались запасы.

Отмечается, что на сегодняшний день не имеется данных, прекратится ли полностью производство KIA Soul, который обустроен традиционными ДВС для всего остального мира. Однако, электрические версии KIA Soul имеют очень высокую цену, но в будущем она может снизиться.

В минувшем году европейским автоцентрам KIA удалось реализовать 12 100 KIA Soul, а 5 400 экземпляров пришлось на KIA Soul EV (доля в 45%). Потому эти факты и подстегнули руководство автопроизводителя вывести на европейский авторынок только электрическую вариацию кроссовера.