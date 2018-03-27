Эксперты составили рейтинг автомобилей с большими объемами двигателей

В России продолжают расти цены на бензин и отечественные автолюбители теперь рассматривают автомобили, обладающие моторами с маленьким объемом и большой экономичностью. Но автоэксперты подготовили рейтинг для тех граждан, которые готовы заплатить большие суммы за горючее.

Лидером составленного рейтинга выступает Fiat Blitzen Benz, под капотом которого разместился 4-цилиндровый мотор объемом 28,2 литра с производительностью в 300 лошадиных сил. Машину разработали для автомобильных марафонов, но в продаже модели не было, так как она увидела свет в 1911 году. В наше время автомобилем с самым большим мотором считается Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, оснащенный 6,8-литровым 571-сильным агрегатом. В РФ машина стоит 49 900 000 рублей.

Второе место досталось «заряженному» внедорожнику Jeep Grand Cherokee SRT8 6.4 V8, за который россияне отдадут от 5 400 000 рублей. Модель получила 6,4-литровый мотор с отдачей 468 «лошадок». До первой «сотни» авто берет разгон за 5,0 секунд. ТОП-3 закрывает американский Cadillac Escalade, моторный отсек которого занимает установка объемом 6,2 литра с мощностью в 426 «лошадок». Он обойдется в 4 680 000, а за эту сумму автолюбитель получит машину с 7-местным салоном, светодиодной оптикой и мультимедийной системой для задних пассажиров.

В ТОП-5 вошли Mercedes-Benz Maybach S-Class и Chevrolet Corvette C7 Stingray. Первый обустроен 6-литровым 630-сильным двигателем и обойдется в 55 600 000 рублей. Второй снабдили 6,2-литровым мотором с отдачей 461 л.с, а до первой «сотни» машина разгоняется за 3,8 секунды. В РФ авто предлагается от 4 600 000 рублей.